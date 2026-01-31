Malori Blan pobednica superveleslaloma u Kran-Montani

Švajcarska skijašica Malori Blan pobedila je danas u superveleslalomu u Kran-Montani, trci voženoj u okviru Svetskog kupa.

Blan je do prve pobede u karijeri stigla rezultatom 1:17,34 minuta.

Drugo mesto je zauzela Italijanka Sofija Gođa sa 0,18 sekundi zaostatka, a treća je bila Amerikanka Brizi Džonson sa 0,36 sekundi zaostatka.

U poretku veleslaloma vodi Gođa sa 280 poena, druga je Novozelanđanka Alis Robinson sa 220 bodova, a treća je Amerikanka Lindzi Von sa 190 poena.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.133 bodova, druga je Švajcarkinja Kamile Rast sa 170 poena manje, a treća Nemica Ema Ajher sa 449 poena zaostatka za vodećom.

U nedelju je na programu muški spust u Kran-Montani, koji će ujedno biti i poslednja trka Svetskog kupa pred Olimpijske igre.

(Beta)

