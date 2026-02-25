Mančester junajted objavio profit, ali je dug narastao na gotovo 1,3 milijarde funti

Izvršni direktor Mančester junajteda Omar Berarda rekao je danas da taj fudbalski klub ubira pozitivan finansijski uticaj svog programa otpuštanja, nakon što su najnoviji finansijski rezultati pokazali pokazali povećanje profita uprkos padu prihoda.

Iako ekipa nije ove sezone u evropskim takmičenjima, klub je ostvario operativni profit od 32,6 miliona funti u prvih šest meseci fiskalne godine, u poređenju sa gubitkom od 3,9 miliona u istom periodu prošle godine, preneo je Skaj.

Operativni profit za poslednji kvartal bio je 19,6 miliona funti u poređenju sa 3,1 miliona funti iz prošle godine.

Brojke dolaze posle opsežnog programa otpuštanja zaposlenih i restrukturiranja kluba pod vođstvom ser Džima Retklifa.

Ukupni prihodi Junajteda za drugi kvartal fiskalne godine bili su 190,3 miliona funti, što je pad u odnosu na 198,7 miliona za isti period prošle godine.

Komercijalni prihodi pali su sa 85,1 miliona funti na 78,5, miliona, a prihodi od utakmica sa 52 miliona na 49,5 miliona jer ekipa nije igrala u Ligi šampiona ove sezone.

Engleski klubovi su zaradili između 73 i 86 miliona funti ove sezone igrajući u Ligi šampiona.

Sa dugom od preuzimanja kluba od porodice Glejzer i dodatnim obavezama navedenim više od 500 miliona funti, od kojih je većina neizmirenih transfernih naknada, klub je na kraju prošle godine dugovao 1,29 milijardi funti.

(Beta)

