Mančester junajted pobedio Aston Vilu u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas na svom terenu Aston Vilu 3:1, u meču 30. kola engleske Premijer lige.

Strelci za Junajted bili su Kazemiro u 53, Mateus Kunja u 71. i Benjamin Šeško u 81. minutu.

Gol za Aston Vilu postigao je Ros Barkli u 64, minutu.

Junajted je treći sa 54 boda, a Aston Vila je na četvrtom mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Junajted će gostovati Bornmutu, dok će Aston Vila u Birmingemu dočekati Vest Hem.

Fudbaleri Notingem Foresta i Fulama su u Notingemu odigrali nerešeno 0:0.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo ceo meč.

Notingem je na 17. mestu sa 29 bodova, a Fulam je na 11. poziciji sa 41 poenom.

Fudbaleri Kristal Palasa i Lidsa su u Londonu remizirali 0:0.

Lids je od petog minuta nadoknade poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Gabriel Gudmundson.

Kristal Palas je 14. sa 39 bodova, a Lids je na 15. mestu sa sedam bodova manje.

(Beta)

