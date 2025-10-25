Mančester junajted pobedio Brajton

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na svom terenu Brajton 4:2, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Junajted je poveo u 24. minutu golom Mateusa Kunje, prednost je udvostručio Kazemiro u 34. minutu, a treći gol postigao je Brajan Mbeumo u 61. minutu.
Posle toga Brajton je postigao dva gola, a strelci su bili Dani Velbek u 74. minutu i Haralampos Kostulas u drugom minutu nadoknade vremena.
Pobedu Junajtedu obezbedio je Mbeumo, svojim drugim golom na utakmici u sedmom minutu nadoknade vremena.
Mančesterska ekipa ostvarila je treću uzastopnu pobedu, ukupno petu u ligi i popela se na četvrto mesto na tabeli sa 16 bodova.
Brajton je posle trećeg poraza 12. na tabeli sa 12 bodova.
Ranije danas Sanderlend je na gostujućem terenu pobedio Čelsi 2:1, a Njukasl je na Sent Džejms Parku pobedio Fulam 2:1.
Kasnije igraju Brentford – Liverpul.
(Beta)
