Mančester junajted pobedio Čelsi u derbiju Premijer lige

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na svom terenu Čelsi 2:1, u utakmici petog kola Premijer lige.

Junajted je na Old Trafordu poveo u 14. minutu golom kapitena Bruna Fernandeša, a prednost je udvostručio Kasemiro u 37. minutu.

Jedini gol za Čelsi postigao je Trevo Čaloba u 80. minutu.

Čelsi je od petog minuta ostao sa desetoricom, pošto je golman Robert Sančes isključen zbog starta na Brajanom Mebumom, koji je trčao ka golu.

Fudbaler Junajteda Kasemiro isključen je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, kada je dobio drugi žuti karton zbog prekršaja na Andreju Santosu.

Fudbaler Čelsija Kol Palmer napustio je teren u 21. minutu zbog povrede leve butine.

Mančesterska ekipa ostvarila je drugu pobedu u prvenstvu i deveta je na tabeli sa sedam bodova.

Čelsi je pretrpeo prvi poraz, u poslednje dve utakmice je bez pobede i ima osam bodova na šestom mestu.

Čelsi nije pobedio na Old Trafordu u Premijer ligi u poslednjih 13 utakmica.

Kasnije igraju Fulam – Brentford.

(Beta)

