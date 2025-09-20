Mančester junajted pobedio Čelsi u derbiju Premijer lige

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na svom terenu Čelsi 2:1, u utakmici petog kola Premijer lige.
Junajted je na Old Trafordu poveo u 14. minutu golom kapitena Bruna Fernandeša, a prednost je udvostručio Kasemiro u 37. minutu.
Jedini gol za Čelsi postigao je Trevo Čaloba u 80. minutu.
Čelsi je od petog minuta ostao sa desetoricom, pošto je golman Robert Sančes isključen zbog starta na Brajanom Mebumom, koji je trčao ka golu.
Fudbaler Junajteda Kasemiro isključen je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, kada je dobio drugi žuti karton zbog prekršaja na Andreju Santosu.
Fudbaler Čelsija Kol Palmer napustio je teren u 21. minutu zbog povrede leve butine.
Mančesterska ekipa ostvarila je drugu pobedu u prvenstvu i deveta je na tabeli sa sedam bodova.
Čelsi je pretrpeo prvi poraz, u poslednje dve utakmice je bez pobede i ima osam bodova na šestom mestu.
Čelsi nije pobedio na Old Trafordu u Premijer ligi u poslednjih 13 utakmica.
Kasnije igraju Fulam – Brentford.
(Beta)
