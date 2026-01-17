Mančester junajted pobedio Mančester siti u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas na svom terenu gradskog rivala, ekipu Mančester sitija 2:0, u utakmici 22. kola Premijer lige.

Prednost ekipi Junajteda, u prvoj utakmici u kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Majkl Kerik, doneo je Brajan Mbeumo golom u 65. minutu, a konačan rezultat je postavio Patrik Dorgu pogotkom u 76. minutu.

Junajtedu su u toku današnje utakmice nakon gledanja VAR snimka zbog ofsajda poništeni golovi koji su postigli Amad Dijalo u 34. minutu, Bruno Fernandeš u 41. minutu i Mejson Maunt u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Mančester junajted je četvrti na tabeli Premijer lige sa 35 bodova, dok je Mančester siti drugi sa 43 boda, šest manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala.

Mančester junajted će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Arsenala, dok će Mančester siti dočekati Vulverhempton.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com