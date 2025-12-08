Mančester junajted pobedio Vulverhempton

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na gostujućem terenu Vulverhempton 4:1, u utakmici 15. kola Premijer lige.

Junajted je poveo golom kapitena Bruna Fernandeša u 25. minutu, a izjednačio je Žan-Rikner Belgard u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Ekipa iz Mančestera ponovo je povela u 51. minutu, kada je strelac bio Brajan Mbeumo, a prednost je udvostručio Mejson Maunt u 62. minutu na asistenciju Fernandeša.

Konačan rezultat postavio je Fernandeš, svojim drugim golom na utakmici u 82. minutu iz jedanaesterca.

Posle sedme pobede Junajted se popeo na šesto mesto na tabeli sa 25 bodova, koliko ima i petoplasirani Čelsi. Bod više na četvrtom mestu ima Kristal Palas.

Vulverhempton je jedina ekipa bez pobede ove sezone u Premijer ligi i poslednja je na tabeli sa dva boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com