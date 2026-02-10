Mančester junajted pogotkom u nadoknadi vremena izborio remi protiv Vest Hema u Premijer ligi

Fudbaleri Vest Hema odigrali su večeras na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Mančester junajteda 1:1, u utakmici 26. kola Premijer lige.

Prednost Vest Hemu doneo je Tomaš Souček golom u 50. minutu, a izjednačenje Mančester junajtedu Benjamin Šeško pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao vezista Mančester junajteda Kazemiro u 63. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Vest Hem zauzima 18. mesto na tabeli sa 24 boda, dok je Mančester junajted, koji je večeras prekinuo svoj niz od četiri uzastopne pobede u Premijer ligi, četvrti sa 45 bodova.

Vest Hem će u narednom kolu u Londonu dočekati Bornmut, dok će Mančester junajted igrati na gostujućem terenu u Liverpulu protiv Evertona.

(Beta)

