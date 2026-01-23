Mančester junajted želi da zadrži fudbalera Kobija Mejnua

Klub je kontaktirao predstavnike 20-godišnjeg fudbalera sa planom da razgovaraju o detaljima novog i poboljšanog ugovora, koji bi njegovu platu više uskladio sa platama saigrača i njegovim statusom u ekipi, preneo je Skaj.

Mejnu, koji je prošao klupsku akademiju, nalazi se među igračima sa najmanjim platama u prvom timu. Pošto nije bio u planovima bivšeg trenera Rubena Amorima i uz činjenicu da mu za 18 meseci ističe ugovor uz opciju nastavka saradnje na godinu dana, u klubu nisu smatrali da su pregovori o novom ugovoru prioritet.

Za Mejnua su bili zainteresovani brojni evropski klubovi, a iako su se pojavile spekulacije da bi on želeo da ode na pozajmicu ovog meseca kako bi imao veću minutažu, Skaju je rečeno da Junajted to neće dozvoliti i da je fudbaler ključan u budućim planovima.

Mejnu ove sezone kod Amorima nije bio starter u utakmicama u Premijer ligi, ali je bio u prvom timu prošlog vikenda u mančesterskom derbiju i pobedi protiv Sitija 2:0, nakon što mu je novi trener Majkl Kerik ukazao poverenje.

(Beta)

