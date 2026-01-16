Mančester siti blizu dovođenja kapitena Kristal Palasa

Fudbalski klub Mančester siti pristao je da plati 20 miliona funti za kapitena Kristal Palasa Marka Geija, preneli su danas britanski mediji.

Očekuje se da će 25-godišnji engleski reprezentativac ovog meseca preći u Siti, nakon što su pregovori ubrzani u poslednja 24 sata, i da će potpisati višegodišnji ugovor, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Siti je početkom godine počeo pregovore o dovođenju kapitena Palasa nakon što su se povredili defanzivci Joško Gvardiol i Ruben Dijaš.

Dogovor o ličnim uslovima nije formalno postignut, ali se ne očekuju problemi po tom pitanju.

Za Geija, čiji ugovor sa Kristal Palasom ističe na leto, bili su zainteresovani Liverpul, Bajern Minhen i Arsenal.

Trener Oliver Glasner želeo je da Gei ostane do kraja sezone, ali su uprave klubova u četvrtak uveče postigle dogovor o transferu, naveo je BBC.

(Beta)

