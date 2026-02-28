Mančester siti pobedio Lids i primakao se vodećem Arsenalu na dva boda

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostujućem terenu Lids 1:0, u utakmici 28. kola Premijer lige i primakli se vodećem Arsenalu na dva boda zaostatka.

Jedini gol postigao je Antoan Semenjo u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Trener Lidsa Danijel Farke isključen je u sedmom minutu nadoknade zbog nesportskog ponašanja.

Siti je posle četvrte uzastopne pobede, ukupno 18. u prvenstvu drugi na tabeli sa 59 bodova i ima dva boda manje i utakmicu više od prvoplasiranog Arsenala. Arsenal će u nedelju na svom terenu igrati gradski derbi protiv Čelsija.

Lids je nastavio niz od tri utakmice bez pobede, a posle 11. poraza zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom.

Ranije danas Bornumt i Sanderlend odigrali su nerešeno 1:1, a Brentford je pobedio Barnli 4:3.

Liverpul je pobedio Vest Hem 5:2, a Everton je pobedio Njukasl 3:2.

(Beta)

