Mančester siti pobedio Napoli u prvom kolu LŠ, Barselona savladala Njukasl uz dva pogotka Rašforda

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Napoli 2:0, u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Mančester siti je poveo u 56. minutu golom Erlinga Halanda. Fil Foden je uputio jako lukavo visoko dodavanje u prostor za norveškog napadača, koji je potom udarcem glavom lobovao srpskog golmana u ekipi Napolija Vanju Milinković-Savića.

Engleski klub je svoje vođstvo uvećao u 65. minutu pogotkom Žeremija Dokua, koji je nakon sjajnog prodora provukao loptu kroz noge Milinković-Saviću i tako postavio konačan rezultat utakmice.

Napoli je od 21. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton zbog faula nad Halandom dobio Đovani di Lorenco. Kapiten Napolija je kao poslednji igrač odbrane sa leđa faulirao norveškog napadača bez ostvarivanja bilo kakvog kontakta sa loptom.

U startnoj postavi Napoli je ovu utakmicu počeo i Kevin de Brujne, koji je ovog leta napustio Mančester siti nakon 10 sezona igranja za taj klub. Belgijski vezista je na terenu proveo samo 26 minuta, pošto je zbog promene formacije usled crvenog kartona Di Lorenca umesto njega u igru ušao Matijas Olivera.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, dok će Napoli u Napulju dočekati Sporting iz Lisabona.

Barselona je na gostujućem terenu pobedila Njukasl 2:1.

Prednost Barseloni je u 58. minutu doneo Markus Rašford, koji je nakon centaršuta Žila Kundea dobrim udarcem glavom savladao golmana Njukasla Nika Poupa i tako postigao svoj prvi gol na zvaničnim utakmicama za klub iz Katalonije.

Rašford je do svog drugog pogotka došao u 67. minutu. Engleski napadač je uputio sjajan udarac iz daljine, a lopta je u golu Njukasla završila nakon odbitka od prečku.

Njukasl je uspeo da ublaži poraz u 90. minutu nakon sjajne timske akcije koja se završila golom Entonija Gordona na asistenciju Džejkoba Marfija.

Barselona će u narednom kolu dočekati Pari Sen Žermen, dok će Njukasl igrati na gostujućem terenu u Anderlehtu protiv Union San Žiloaza.

(Beta)

