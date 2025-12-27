Mančester siti pobedio Notingem Forest i zabeležio šesti uzastopni trijumf u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas na gostujućem terenu Notingem Forest 2:1, u utakmici 18. kola Premijer lige, i zabeležili svoj šesti uzastopni trijumf u engleskom prvenstvu.

Prednost Sitiju doneo je Tidžani Rejnders golom u 48. minutu, a izjednačenje Forestu Omari Hačinson pogotkom u 54. minutu.

Pobedonosan gol za Siti postigao je Rajan Šerki u 83. minutu.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Mančester siti je prvi na tabeli sa 40 bodova, jednim više i utakmicom više od drugoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest zauzima 17. mesto sa 18 bodova.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Notingem Forest dočekati Everton.

(Beta)

