Mančester siti pobedio Vulverhempton, remi Barnlija i Totenhema

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas na svom terenu Vulverhempton 2:0, u 23. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Siti bili su Omar Marmuš u šestom i Antoan Semenjo u drugom minutu nadoknade poluvremena.

Siti je drugi na tabeli sa 46 bodova, i ima četiri manje i utakmicu više od prvoplasiranog Arsenala. Vulverhempton je na poslednjem, 20. mestu sa osam poena.

U narednom kolu, Siti će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Vulverhempton dočekati Bornmut.

Fudbaleri Barnlija i Totenhema su u Branliju odigrali nerešeno 2:2.

Poveo je Totenhem golom Mikija van de Vena u 38. minutu, a Barnli je do preokreta stigao pogocima Aksela Tunzebea u 45. i Lajla Fostera u 76. minutu.

Izjednačenje Totenhemu doneo je Kristijan Romero golom u 90. minutu.

Barnli je na 19. mestu sa 15 bodova, a Totenhem je na 13. poziciji sa 28 poena.

Barnli će u narednom kolu gostovati Sanderlendu.

Fudbaleri Fulama su na svom terenu u Londonu pobedili Brajton 2:1.

Fulam je sedmi sa 34 boda, a Brajton je na 12. mestu sa četiri boda manje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com