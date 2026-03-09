Mančester siti protiv Liverpula u četvrtfinalu FA kupa

Fudbaleri Mančester sitija igraće protiv Liverpula u četvrtfinalu engleskog FA kupa, odlučeno je danas žrebom u Londonu.

Utakmica će biti odigrana u Mančesteru, a ovo će biti prvi susret ova dva kluba u FA kupu od 16. aprila 2022. godine, kad je Liverpul u polufinalu tog takmičenja pobedio Siti 3:2.

Arsenal će u četvrtfinalu FA kupa igrati na gostujućem terenu protiv Sautemptona, Čelsi će u Londonu dočekati Port Vejl, dok pobednika večerašnje utakmice između Vest Hema i Brentforda očekuje duel na svom terenu protiv Lidsa.

Utakmice četvrtfinala FA kupa biće odigrane 4. i 5. aprila.

Branilac trofeja u FA kupu je Kristal Palas, kog je u trećem kolu ovogodišnjeg izdanja tog takmičenja eliminisao šestoligaš Maklsfild.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com