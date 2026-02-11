Mančester siti siguran protiv Fulama

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Fulam 3:0, u 26. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Siti bili su Antoan Semenjo u 24, Niko O’Rajli u 30. i Erling Haland u 39. minutu.

Siti je drugi sa 53 boda, i ima tri boda manje i utakmicu više od prvoplasiranog Arsenala. Fulam je na 12. mestu sa 34 boda.

U narednom kolu, Siti će dočekati Njukasl, dok će Fulam gostovati Sanderlendu.

Fudbaleri Aston Vile pobedili su na svom terenu u Birmingemu Brajton 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Tajron Mings u 87. minutu.

Kod Brajtona je u igru ušao u 22. minutu Džejms Milner, i tako izjednačio rekord Gereta Berija po broju odigranih mečeva u Premijer ligi (653).

Aston Vila je treća sa 48 bodova, a Brajton je na 13. mestu sa 31 poenom.

Notingem Forest i Vulverhempton su u Notingemu odigrali nerešeno 0:0.

Notingem Forest je na 17. mestu sa 27 bodova, a Vulverhempton je na poslednjoj, 20. poziciji sa devet poena.

(Beta)

