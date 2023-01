Manćini se oprostio od Vijalija: Posle Siniše izgubio sam još jednog brata

RIM – Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini izjavio je danas da je posle Siniše Mihajlovića izgubio još jednog brata Đanluku Vijalija, koji je juče preminuo u 59. godini od raka pankreasa, prenosi „Gazeta delo Sport“.

Manćini je ponovio da mu je teško pala smrt prijatelja Siniše Mihajlovića, koji je preminuo 16. decembra prošle godine.

„Nekoliko dana posle oproštaja od Siniše izgubio sam još jednog brata. Malog brata, kako sam voleo da ga zovem“, rekao je Manćini.

Vijali je bio u stručnom štabu Italije, koja je 2021. godine osvojila Evropsko prvenstvo.

„Bila je privilegija biti Vijalijev prijatelj i saigrač. On me činio srećnim. Imao je ogromnu ulogu u osvajanju EP, dao nam je hrabrost za koju nismo ni znali da je imamo. Opraštam se posle Siniše od još jednog brata. Njegova snaga guraće me napred da mu posvetim nešto bitno, o čemu smo sanjali ceo život“, naveo je selektor Italije.

Manćini je podsetio da je Vijalija poznavao od 16. godine.

„Ceo put smo prošli zajedno. Mlade selekcije Italije, reprezentacija, Sampdorija, radost i bol, pobede i poraza. Đanluka je bio najbolji od nas, kompletan napadač, savršen i hrabar čovek“, zaključio je Manćini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.