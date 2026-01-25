Mandić: Preponosan sam, svaka čast ekipi na pobedi

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić rekao je večeras da je preponosan i čestitao saigračima na osvajanju titule prvaka Evrope u Beogradu.

„Teško da može bolje. Neverovatno je teško pobediti jednu vrhunsku ekipu dva puta na istom takmičenju. Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo. Ovo je neverovatno, stvarno svaka čast ekipi, svaka čast momcima na pobedi“, rekao je Mandić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Vaterpolisti Srbije pobedili su večeras u Beogradskoj areni u finalu Evropskog prvenstva selekciju Mađarske sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Srbija je tako po šesti put postala prvak Evrope, prvi put nakon osam godina, a za najkorisnijeg igrača finalne utakmice proglašen je Mandić (četiri gola).

Mandić je čestitao i protivničkoj reprezentaciji na odličnoj igri.

„Čestitke Mađarskoj ekipi na sjajnoj igri, bili su sjajan protivnik za finale, oni su druga najbolja ekipa. Svaka im čast, počev od trenera Žolta Varge do svih igrača, mojih kolega u klubu (Ferencvaroš), svaka im čast. Večeras smo mi bili bolji, pred prepunom Arenom u Beogradu“, dodao je on.

Golman Srbije Milan Glušac rekao je da je neverovatan osećaj osvojiti zlato na prvom velikom takmičenju.

„Obuzele su me emocije zaista, kao što sam rekao u najavi mi smo ovde došli da osvojimo ovo prvenstvo i evo završili smo posao i to je to“, istakao je on.

Glušac se osvrnuo i na probleme u poslednjih par dana.

„Protiv svih, protiv sudija. Zaista imali smo probleme poslednjih par dana, zahvalio bih se svim ljudima koji su bili sa nama poslednja dva-tri dana, oni znaju kroz šta smo prošli. Zahvaljujem se i stručnom štabu i svima u savezu“, rekao je on.

Pored Mandića i Glušca u najbolji tim Evropskog prvenstva uvršten je još jedan srpski reprezentativac – Strahinja Rašović.

Ranije danas bronzanu medalju osvojila je selekcija Grčke, koja je pobedila Italiju sa 12:5.

