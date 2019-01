Marej ispao na startu AO: U suzama se oprostio od publike (video)

Španski teniser Roberto Bautista Agut eliminisao je Endija Mareja 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2 i već u prvom kolu okončao poslednji nastup Britanca na Australijan openu.

Bivši svetski broj jedan, sada tek 230. na ATP, zbog čestih povreda najavio je da mu je vo poslednji nastup na turniru u Melburnu i završio ga je ne skrivajuči suze tokom velike borbe sa Agutom.

Marej je uspeo da se vrati posle dva seta zaostatka, ali ne i da preokrene rezultat na turniru na kom je pet puta igrao finale (izgubio četiri puta od Novaka Đokovića i jednom od Rodžera Federera).

Da podsetimo, Marej je najavio da će se ove godine penzionisati i da će mu Australijan open možda biti poslednji turnir.

Publika u Melburnu pozdravila je Škota dugim apalauzom.

