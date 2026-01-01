Mareska i Čelsi sporazumno raskinuli saradnju

„Fudbalski klub Čelsi i glavni trener Mareska raskinuli su saradnju. Tokom vremena provedenog u klubu, Enco je predvodio tim do uspeha u Ligi konferencija i na Svetskom klupskom prvenstvu. Ti uspesi ostaće važan deo novije istorije kluba i zahvaljujemo mu na doprinosu klubu“, navodi se u saopštenju.

Čelsi je u poslednjih sedam utakmica u Premijer ligi zabeležio jednu pobedu, a na polovini sezone nalazi se na petom mestu sa 15 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom.

Pored Premijer lige Čelsi nastupa u Ligi šampiona, gde dva kola pre kraja ligaške faze zauzima 13. mesto, a londonski tim se plasirao i u polufinale engleskog Liga kupa.

„S obzirom na naše ključne ciljeve u četiri takmičenja, uključujući kvalifikovanje u Ligu šampiona, Enco i klub veruju da promena daje ekipi najbolju šansu da se vrati na pravi put“, dodaje se u saopštenju.

Mareska (45) je Čelsi vodio poslednjih 18 meseci, osvojivši prošle sezone Ligu konferencija, dok je na leto podigao prvi trofej u proširenom izdanju Svetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored Čelsija, Mareska je vodio i italijansku Parmu, kao i engleski Lester.

Čelsi prvu narednu utakmicu igra 4. januara na gostovanju protiv Mančester sitija, u okviru 20. kola Premijer lige.

(Beta)

