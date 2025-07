Mareska: Moramo da budemo jako ponosni na uspeh Čelsija

Trener fudbalera Čelsija Enco Mareska izjavio je noćas da njegov tim zaslužuje da bude jako ponosan zbog osvajanja titule na Svetskom klupskom prvenstvu i dodao da smatra da je Pari Sen Žermen, kog je njegova ekipa pobedila u finalu, najbolji tim na svetu.

„Bila je to fantastična reakcija. Biti šampion Svetskog klupskog prvenstva je nešto na šta moramo biti veoma ponosni. Veoma smo srećni. Posebno što smo to uradili protiv Pari Sen Žermena. Kao što sam već rekao, smatram ih najboljim timom na svetu sa jednim od najboljih trenera na svetu i fantastičnim igračima. Dakle, to je bio vrhunski uspeh“, naveo je Mareska, a preneo sajt kluba.

Čelsi je u finalu u Nju Džersiju pobedio Pari Sen Žermen 3:0.

Klub iz Londona je sva tri pogotka postigao u prvom poluvremenu.

„Da ste mi rekli da ćemo voditi 3:0 na poluvremenu, naravno da to ne bih očekivao, ali sam znao da ćemo se takmičiti jer smo zato ovde. Znam da naš tim zaista može da se takmiči sa zaista talentovanim timovima“, dodao je trener Čelsija.

Mareska je rekao da je jako ponosan što je njegov tim uopšte igrao na Svetskom klupskom prvenstvu, koje je za njega podjednako važno kao Liga šampiona.

„Veoma smo srećni. Oduvek sam govorio da smo ponosni što smo ovde i igramo u ovom takmičenju. Proveli smo mesec dana ovde i na kraju se isplatilo. Da budem iskren, rekao sam svojim igračima da imam osećaj da bi ovo takmičenje moglo postati podjednako važno ili čak važnije od Lige šampiona. Pre nekoliko godina imao sam sreće da budem deo stručnog štaba koji je osvojio Ligu šampiona i uživao sam u svakom minutu. Mislim da će ovo takmičenje koje ujedinjuje sve najbolje klubove na svetu postati još važnije“, kazao je Mareska.

„Cenimo to isto koliko i osvajanje Lige šampiona jer možemo dati ovo prvenstvo navijačima Čelsija i biće nam ponos nositi pobedničku značku“, dodao je trener Čelsija.

Čelsi je ove godine osvojio i trofej u Ligi konferencija, dok je zauzimanjem četvrtog mesta na tabeli Premijer lige obezbedio direktan plasman u Ligu šampiona.

„Mislim da smo tokom sezone išli u pravom smeru i završili smo sezonu veoma dobro, a sada smo osvojili ovaj fantastičan trofej“, zaključio je Mareska.

(Beta)

