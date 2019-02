„Mari je uvek svoj, a Novak, Rodžer i Rafa…“ (video, foto)

Ramon Slujter, nekadašnji 46. teniser sveta i sadašnji trener Kiki Bertens, smatra da je Endi Mari najautentičniji od svih članova “velike četvorke“.

Mari je nedavno ponovo operisao kuk i veliko je pitanje hoće li ponovo zaigrati tenis.

“Nemam ništa protiv Federera, Nadala i Đokovića, ali je Mari najčistiji od svih njih. Sa Endijem važi ono ‘što vidiš, to i dobiješ‘. Sa ostalom trojicom, oni jesu sjajni momci, ali su uvek svesni svog okruženja, u svakom trenutku, dok je Mari svoj u svakom momentu“, rekao je Slujter i dodao:

