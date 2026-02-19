Marijan Faton prva olimpijska šampionka u skijaškom planinarenju

Švajcarska takmičarka Marijan Faton postala je danas prva ovajačica zlatne medalje u novom sportu na Zimskim olimpijskim igrama, skijaškom planinarenju.

Faton je u bila najbolja u sprintu u skijaškom planinarenju u Bormiju s vremenom 2:59,77 minuta.

Srebrnu medalju osvojila je Francuskinja Emili Arop koja je bila sporija za 2,38 sekundi, dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popela reprezentativka Španije Ana Alonso Rodriges sa čak 10,45 sekundi zaostatka za pobednicom.

U skijaškom planinarenju takmičari prvo moraju da savladaju uspon, potom da skinu skije i popnu se uz stepenice, onda je čeka novi uspon, da bi na kraju skinuli komade tkanine sa svojih skija i skijali nizbrdo do cilja.

(Beta)

