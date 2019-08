Marin: Vreme je za moj gol, Zvezda zaslužuje LŠ

BEOGRAD – Kapiten fudbalera Crvene zvezde Marko Marin, pred revanš sa Jang Bojsom u Beogradu, kaže da njegov tim zaslužuje plasman u Ligu šampiona drugu godinu u nizu i izrazio je nadu da će golom „pogurati“ ekipu ka elitnom takmičenju.

„Kao ekipa smo spremni za utakmicu. Igramo pred našim navijačima i to je veliki plus. Zasužujemo Ligu šampiona, svako od igrača, od golmana Borjana i Popovića, pa sve do napadača Pavkova i Krstovića. Imam karakter i kvalitet, daćemo sve od sebe da ispunimo želje i doživimo isti osećaj kao prošle godine“, rekao je Marin na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

On je poručio da remi 2:2 iz Berna ne znači da će Zvezda biti defanzivna na „Marakani“.

„Rezultat 2:2 je egal, ne možemo da se branimo na „Marakani“, to niko od nas i ne očekuje. Još bolje ćemo se spremiti nego u Bernu“.

Vodeći asistent u ekipi propustio je u Švajcarskoj zicer, ali sada veruje da će biti efikasniji.

„Vreme je za moj gol, ali najbitniji je za prolaz. Kako god da bude, samo da uđemo u Ligu šampiona“.

Marin ne očekuje sličan meč kao što je bio prvi u Bernu.

„Nijedna utakmica ne može da bude identična. Nadamo se dobrom rezultatu i igri kako bismo obradovali naše navijace“, optimista je bivši nemački reprezentativac.

Revanš meč plej-ofa za LŠ Crvena zvezda – Jang Bojs igra se sutra na stadionu „Rajko Mitić“ sa početkom u 21 sat.

(Tanjug)