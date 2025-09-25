Marina Maljković: Borile smo se, presudili poeni sa klupe

Trener košarkašica Crvene zvezde Marina Maljković izjavila je da smatra da je njena ekipa revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Evroligu protiv Venecije odigrala znatno bolje nego prvu utakmicu tog dvomeča, ali da je italijanski tim zbog boljeg poenterskog učinka rezervnih igračica uspeo da u tom duelu pobedi crveno-bele i ostavi ih bez plasmana u to međunarodno takmičenje.

„Ne može se reći da se nismo borile. Smatram da smo igrale znatno bolje nego u prvoj utakmici. Imale smo 40 skokova, od toga 18 u napadu, što je dokaz velike borbe. Ipak, ono što me najviše brine jeste podatak sa klupe, Rejer je imao 43 poena, a Crvena zvezda samo 17, i tu leži ključna razlika“, navela je Maljković, preneo je danas klub.

Košarkašice Crvene zvezde nisu uspele da se plasiraju u Evroligu, pošto su u sredu u revanš meču plej-ofa kvalifikacija na gostujućem terenu izgubile od Venecije 63:70.

Crveno-bele su i u prvoj utakmici dvomeča u Beogradu izgubile 71:79.

Maljković je navela da bi bilo „veliko iznenađenje“ da je njena ekipa ostvarila plasman u Evroligu, i dodala da je Evrokup, u kome će igrati ove sezone, „realnije“ takmičenje za njen tim.

„Mi smo pokušali da ih iznenadimo, ali treba naglasiti da smo tim u potpunoj izgradnji. Ovo je potpuno novi početak i za Crvenu zvezdu i za srpsku žensku košarku na ovom nivou. Rejer je, s druge strane, ekipa sa desetogodišnjim kontinuitetom u Evroligi i Evrokupu, trostruki prvak Italije, sa igračicama koje imaju ogromno iskustvo. Naš cilj je bio da napravimo veliko iznenađenje, ali nismo uspeli. Sada se okrećemo Evrokupu, što je i realnije u ovom trenutku, iako sam imala veliku želju da što pre dovedem Evroligu u Beograd i Srbiju“, rekla je Maljković.

Maljković je izjavila i da, pored Ivon Anderson i Halije Hilsman, njene igračice nemaju iskustvo igranja utakmica ovakvog nivoa.

„Iskustvo je u potpunosti bilo na strani Rejera, imaju više igračica i znatno iskusnijih, poput Mavunge, Kubaj, Dojkić, Holms, kao i drugih iz reprezentacije Italije. Italija u celini pokazuje da je daleko ispred nas u ženskoj košarci trenutno. Mi imamo samo dve igračice sa pravim evroligaškim iskustvom Ivon Anderson i Hilsman dok je za sve ostale ovo bila prva utakmica ovog nivoa“, kazala je Maljković.

Košarkašica Crvene zvezde Mina Đorđević rekla je da je njena ekipa dobro započela revanš meč, ali da je ekipa Venecije nakon prve četvrtine preuzela inicijativu.

„Znali smo kada dolazimo ovde da će nas čekati veoma teška utakmica. Imali su prednost od osam poena iz Beograda, ali ovo je njihov domaći teren i bilo nam je jasno da će se boriti do samog kraja. Dobro smo otvorile meč, baš onako kako je bio naš plan igre, ali nažalost, tako smo igrale samo prvu četvrtinu. Sve ostalo je bilo na njihovoj strani, sustigle su nas i preuzele inicijativu“, navela je Đorđević.

Đorđević je dodala da ona i njene saigračice žale što nisu pobedile, ali da su sada fokusirane na takmičenje u Evrokupu.

„Naravno da ostaje žal što nismo pobedile, jer smo mogle, ali ispred nas stoji novi cilj, Evrokup, ka kojem ćemo raditi i truditi se da ga ostvarimo u budućnosti“, kazala je košarkašica Crvene zvezde.

(Beta)

