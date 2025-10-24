Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa selektorkom ženske seniorske reprezentacije Marinom Maljković.

„Svakako da nije prijatna vest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mesta selektorke. Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin naslednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a pre svega na svim uspesima i medaljama koje je donela našoj zemlji i našem Savezu“, naveo je predsednik KSS-a Nebojša Čović.

Maljković je bila selektorka reprezentacije Srbije od 2011. godine, uz jednogodišnju pauzu 2017. godine.

Selekciju Srbije je vodila na ukupno 11 velikih takmičenja (šest Evropskih prvenstava, tri izdanja Olimpijskih igara i dva Svetska prvenstva) i predvodila je do zlata na Evropskim prvenstvima 2015. i 2021. godine, bronze na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i bronze na prvenstvu Evrope 2019. godine.

Pod njenim vođstvom reprezentacija Srbije je igrala i u polufinalima Evropskog prvenstva 2013. godine i Olimpijskih igara u Tokiju, ali je na oba ta takmičenja završila na četvrtom mestu.

Maljković je rekla da smatra da je vreme da se „šansa ukaže novim ljudima“.

„Kreće potpuno novi ciklus kvalifikacija za Evrobasket 2027, kao i generalno novo višegodišnje poglavlje ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Nisam pretplaćena na mesto selektorke košarkašica Srbije i smatram da je vreme da se šansa ukaže novim ljudima od samog starta“, navela je Maljković.

Dosadašnja selektorka košarkašica Srbije od maja ove godine vodi ekipu Crvene zvezde i izrazila je želju da svoju energiju usmeri na „građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji“.

„Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju potporu naše reprezentacije u narednim godinama. Već se vidno oseća poboljšanje kvaliteta takmičenja u nacionalnoj ligi iz kojeg će izaći nove igračice za reprezentaciju i nadam se da će se taj rast nastaviti“, izjavila je Maljković.

Maljković se zahvalila KSS-u, svim svojim saradnicima i igračicama na uspešnoj saradnji, i poželela reprezentaciji Srbije mnogo uspeha u daljim takmičenjima.

Reprezentacija Srbije će u novembarskom i martovskom prozoru učestvovati u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Srpske košarkašice će 12. novembra igrati na gostujućem terenu protiv Islanda, da bi tri dana kasnije u Beogradu dočekale Portugal.

(Beta)

