Marinković okupljenim navijačima Partizana: Mi ne možemo da na ovo utičemo, daćemo sve za ovaj klub

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković rekao je danas navijačima Partizana, koji su se okupili kod Beogradske arene kako bi pružili podršku dosadašnjem treneru crno-belih Željku Obradoviću, da igrači nisu mogli da utiču na njegov ostanak u klubu i dodao da će oni pružati svoj maksimum kako bi na najbolji način predstavljali Partizan.

„Mi smo ovde za ovaj grb koji najviše na svetu volimo. Mi smo tu iz ljubavi i ni zbog čega drugog. Mi ćemo da ostanemo ovde i da ginemo za Partizan. Mi ne možemo da na ovo utičemo. Zvali smo, pokušavali i pokušavamo i dalje. Najbitnije je da ćemo izaći tamo gde je najbitnije i dati krv, telo i sve za ovaj klub. Ja prvi“, naveo je Marinković.

Navijači Partizana su se danas od 17 časova okupili ispred Beogradske arene, gde crno-beli obavljaju prvi trening nakon ostavke Željka Obradovića na mesto trenera Partizana.

Obradović je prvo u sredu podneo ostavku na mesto trenera Partizana, da bi nakon sastanaka koji su proteklih dana održani unutar kluba, u cilju da on ipak ostane šef stručnog štaba crno-belih, Partizan danas saopštio da je trofejni stručnjak ostao pri odluci da više neće voditi ekipu beogradskog kluba.

Klub je u svom saopštenju naveo da je Obradović ostao pri svojoj odluci zbog toga što „ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom“, kao i zbog „uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje“.

Nakon negodovanja pojedinih navijača, Marinković je rekao da on i njegovi saigrači nemaju nikakve dodatne informacije o situaciji.

„Mi ne znamo ništa više od vas, znate koliko i mi, ako ne i više. Mi trenutno nemamo telefone kod sebe“, kazao je Marinković.

Na pitanje navijača o tome gde se nalaze strani igrači Partizana, Marinković je kazao da su unutar sale i da ne znaju šta se dešava.

„Ja sam izašao kao kapiten ispred svih njih. Ljudi ne znaju šta se dešava, njima ništa nije jasno. Pokušavamo svi da im na sve načine objasnimo šta se dešava. Ovo se nikad nije desilo nigde, pogotovo u ovom našem klubu. Za nas je sve ovo novo. Ni nama nije svejedno, pogotovo meni koji sam bio i pre kad je bila katastrofa, i opet sam tu kad je ogromna katastrofa“, naveo je Marinković.

Kapiten crno-belih ispraćen je aplauzom navijača nakon obraćanja, uz skandiranje „Nemojte da igrate“.

Ispred Beogradske arene se trenutno nalaze i pripadnici žandarmerije.

(Beta)

