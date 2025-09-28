Mark Markes drugim mestom u Japanu osvojio sedmu titulu u GP-ju

Motociklista Dukatija Mark Markes osvojio je danas titulu prvaka sveta u Moto GP šampionatu, pošto je u trci za Veliku nagradu Japana zauzeo drugo mesto.

Marku Markesu je ovo ukupno deveta titula u svim kategorijama, a sedma u „kraljevskoj klasi“, čime se izjednačio sa legendarnim Italijanom Valentinom Rosijem.

Ovo je 32-godišnjem španskom vozaču prva titula nakon šest godina, a ove sezone zabeležio je 11 pobeda u 17 glavnih trka.

Pobedu je na stazi Motegi zabeležio njegov timski kolega Frančesko Banjaja, kojem je to drugi trijumf u sezoni, dok se na pobednički podijum popeo bivši svetski šampion iz 2020. godine Đoan Mir iz Honde.

Pet trka pre kraja Mark Markes na prvom mestu generalnog plasmana ima 541 bod, dok njegov mlađi brat Aleks Markes na drugom mestu zaostaje 201 bod.

Banjaja, dvostruki svetski šampion iz 2022. i 2023. godine, zauzima treće mesto u generalnom poretku sa 274 boda.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Indonezije.

(Beta)

