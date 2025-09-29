Mark Markes: Godine pune povreda su me mnogo naučile

Motociklista Dukatija Mark Markes rekao je danas da su ga povrede u proteklih nekoliko godina naučile mnogo toga, kao i da je ovosezonska titula jednako posebna kao i prva osvojena 2013. godine.

„Izgubio sam nekoliko godina karijere zbog povreda, ali su me te godine naučile mnogo toga. Ranije sam delovao instinktivno, sada pokušavam da više planiram svoje poteze“, rekao je 32-godišnji španski motociklista na virtuelnoj konferenciji za medije.

Španac je u nedelju drugim mestom u trci za Veliku nagradu Japana osvojio sedmu titulu prvaka sveta u Moto GP šampionatu.

Mark Markes se sa tim rezultatom izjednačio sa legendarnim Italijanom Valentinom Rosijem, koji kao i Markes ima dve titule u šampionatima do 125 i 250 kubika.

U periodu od 2019. do 2024. godine Mark Markes je imao četiri operacije desne ruke, nakon preloma nadlaktice u Heresu 2020. godine. Više od 100 puta je pao na stazi i propustio je 30 trka.

On je dodao da je 2023. godine morao da donese tešku odluku – „da napusti Hondu ili da završi karijeru“, posle čega je prešao u Gresini rejsing.

„Želeo sam samo motor (Dukati), nisam želeo platu. Vozio bih besplatno samo da bih saznao da li i dalje mogu da se borim sa najboljima“, rekao je on.

U septembru prošle godine u Aragonu je prekinuo niz od više od 1.000 dana bez pobede u glavnoj trci, da bi ove sezone prešao u fabrički tim Dukatija.

Mark Markes je ove sezone dominirao sa 11 pobeda u 17 glavnih trka, uz 14 trijumfa u sprintu.

„Za mene je ova titula posebna, jednako kao i ona iz 2013. Ali da bih došao do ove, mnogo sam više patio“, istakao je španski vozač.

Pred Markom Markesom je borba za izjednačenje sa još jednim legendarnim Italijanom Đakomom Agostinijem, koji ima rekordnih osam trofeja u Moto GP-ju.

„Najteži period moje karijere, nadam se, sada je završen, tako da, ako se nešto i desi, to će biti poklon“, ocenio je on.

Pet trka pre kraja Mark Markes na prvom mestu generalnog plasmana ima 541 bod, dok njegov mlađi brat Aleks Markes (Gresini rejsing) na drugom mestu zaostaje 201 bod.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Indonezije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com