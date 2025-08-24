Mark Markes pobedio u Moto GP trci u Mađarskoj

Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Markes je pobedio rezultatom 42:37.681 minut i ostvario sedmu uzastopnu pobedu.

Šestostruki svetski prvak u kraljevskoj klasi sada ima ukupno 98 pobeda u karijeri.

Španski vozač je u subotu pobedio i u sprintu na Balaton parku.

Drugo mesto zauzeo je vozač KTM Pedro Akosta, koji je startovao sa sedmog mesta, a treći je bio vozač Aprilije Marko Beceki.

Akosta je za pobednikom zaostao 4,314 sekunde, a Beceki 7,488 sekundi.

Vozač Aprilije Horhe Martin zauzeo je četvrto mesto, peti je bio vozač Honde HRC Luka Marini, a šesti vozači Pertamine Franko Morbideli.

Vozač KTM Brend Binder bio je sedmi, Pol Espargaro iz KTM osmi, Frančesko Banjaja iz Dukatija deveti, a 10. mesto zauzeo je vozač Jamahe Fabio Kvartararo

Mark Markes je prvi u generalnom plasmanu sa 455 bodova i ima 175 bodova više od mlađeg brata Aleksa Markesa i 227 bodova više od trećeplasiranog Banjaje.

Šampionat se nastavlja za dve nedelje trkom u Kataloniji.

(Beta)

