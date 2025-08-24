Mark Markes pobedio u Moto GP trci u Mađarskoj

Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske i uvećao prednost u generalnom plasmanu.
Markes je pobedio rezultatom 42:37.681 minut i ostvario sedmu uzastopnu pobedu.
Šestostruki svetski prvak u kraljevskoj klasi sada ima ukupno 98 pobeda u karijeri.
Španski vozač je u subotu pobedio i u sprintu na Balaton parku.
Drugo mesto zauzeo je vozač KTM Pedro Akosta, koji je startovao sa sedmog mesta, a treći je bio vozač Aprilije Marko Beceki.
Akosta je za pobednikom zaostao 4,314 sekunde, a Beceki 7,488 sekundi.
Vozač Aprilije Horhe Martin zauzeo je četvrto mesto, peti je bio vozač Honde HRC Luka Marini, a šesti vozači Pertamine Franko Morbideli.
Vozač KTM Brend Binder bio je sedmi, Pol Espargaro iz KTM osmi, Frančesko Banjaja iz Dukatija deveti, a 10. mesto zauzeo je vozač Jamahe Fabio Kvartararo
Mark Markes je prvi u generalnom plasmanu sa 455 bodova i ima 175 bodova više od mlađeg brata Aleksa Markesa i 227 bodova više od trećeplasiranog Banjaje.
Šampionat se nastavlja za dve nedelje trkom u Kataloniji.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com