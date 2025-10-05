Mark Markes povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji

Novi šampion Moto GP šampionata vozač Dukatija Mark Markes povredio je ključnu kost u padu tokom današnje trke za Veliku nagradu Indonezije.

Markes, koji je prošle sedmice u Japanu osvojio sedmu šampionsku titulu u „kraljevskoj“ klasi, a ukupno devetu u karijeri, povredio se već u prvom krugu posle incidenta sa Markom Becekijem iz Aprilije.

On se posle pada na šljunak držao za desno rame i odmah je prebačen u medicinski centar na pregled.

„Kao rezultat današnjeg sudara na Mandaliki, Mark Markes je povredio desnu ključnu kost. Španski vozač će večeras otputovati u Madrid na dalje lekarske preglede kako bi se ustanovio tok lečenja“, navodi se u saopštenju Dukatija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Markes je povredio desno rame na ruci koju je slomio 2020. godine, zbog čega je podvrgnut brojnim operacijama.

„Plan je da što pre otputujem u Madrid. Onda idem pravo kod lekara, da popravim ključnu kost, pošto osećam da je nešto slomljeno. Posle toga, slušaću lekara kako bih se što bolje oporavio“, rekao je Markes za sajt Moto GP.

„Ovo je trkanje i ovakve stvari se dešavaju. Tačno je da ponekad nije moja greška, a Marko Beceki je već došao da mi se izvini“, dodao je 32-godišnji motociklista.

On je na društvenim mrežama pozvao navijače da ne zameraju Becekiju, rekavši: „Niko to ne radi namerno“.

U trci u Indoneziji pobedio je vozač Gresinija Fermin Aldeger, što je bio njegov prvi trijumf u Moto GP.

„Ne mogu da verujem, baš sam srećan. Početnik sam, radimo neverovatan posao. Moram da nastavim ovako“, rekao je Aldeger.

(Beta)

