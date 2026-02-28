Marko Rojs produžio ugovor sa Los Anđeles Galaksijem do decembra 2027.

Fudbaler Los Anđeles Galaksija Marko Rojs produžio je ugovor do decembra 2027. godine, saopštio je danas američki klub.

Rojs je u avgustu 2024. godine prešao u Galaksi posle 12 godina u Borusiji iz Dortmunda.

On je imao važnu ulogu u osvajanju šestog MLS kupa šampiona krajem 2024. godine. Prošle sezone odigrao je 42 utakmice, postigao je pet golova i imao je devet asistencija.

Ove godine je u dve utakmice bio kapiten kluba iz Los Anđelesa.

„Marko donosi neverovatan nivo kvaliteta, iskustvo i liderstvo u našu grupu. Njegov profesionalizam i standardi uzdižu sve oko njega, kako na terenu tako i u svlačionici. Uzbuđeni smo što će Marko nastaviti da bude deo porodice Galaksija“, rekao je generalni menadžer kluba Vil Kanc.

Rojs je od 2012. do 2014. godine postigao 170 golova u 429 utakmica za Dortmund i postao je tek treći fudbaler u istoriji Bundeslige koji je imao najmanje 100 golova i 100 asistencija.

Za reprezentaciju Nemačke je od 2011. do 2021. godine odigrao 48 utakmica i postigao 15 golova.

(Beta)

