Maroko i Mali u osmini finala Kupa afričkih nacija

Fudbaleri Maroka plasirali su se večeras u osminu finala Kupa afričkih nacija, pošto su u Rabatu pobedili Zambiju sa 3:0, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe A.

Domaća selekcija povela je u devetom minutu preko Ajuba El-Kabija, dok je u 27. minutu rezultat povećao Braim Dijas.

El-Kabi je svojim drugim golom na utakmici postavio konačan rezultat u 50. minutu.

Maroko je upisao i 14. meč zaredom bez poraza u grupnoj fazi Kupa afričkih nacija, a Zambija ostaje bez pobede na turniru od 2012. godine, kada je i osvojila ovo takmičenje.

Plasman u osminu finala iz Grupe A izborio je i Mali, koji je u Kazablanki odigrao nerešeno 0:0 sa selekcijom Komora.

Mali je od 89. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Amaduu Hajdari.

Maroko je zauzeo prvo mesto u Grupi A sa sedam bodova, Mali je drugi sa tri boda, dok su Komori na trećem mestu sa dva boda i čekaće rasplet u ostalim grupama. Zambija je kao četvrta sa dva boda završila učešće na turniru.

