Maroko posle penala pobedio Nigeriju za plasman u finale Kupa afričkih nacija

Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se večeras u finale Kupa afričkih nacija, pošto je u Rabatu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobedila Nigeriju sa 4:2.

U regularnih 90 minuta i u dva produžetka golova nije bilo, pa se pristupilo penalima.

U prvoj seriji izvođači su bili precizni na obe strane, da bi u drugoj seriji odbrane upisali golmani Nigerije i Maroka Stenli Nvabili i Bono.

Ključni trenutak dogodio se u četvrtoj seriji, kada je Bono zaustavio udarac nigerijskog igrača Bruna Onjemaečija, da bi u petoj seriji pobedu domaćoj selekciji potvrdio Jusuf En-Nesiri

Maroku je ovo prvi plasman u finale Kupa afričkih nacija nakon 2004. godine, kada su poraženi od domaćina Tunisa.

Finale se igra 18. januara u Rabatu, a Maroku će protivnik biti selekcija Senegala. U borbi za bronzu dan ranije se sastaju Egipat i Nigerija.

(Beta)

