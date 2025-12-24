Marta Stjuart postala suvlasnik Svonsija

Američka milijarderka Marta Stjuart pridružila se svom prijatelju reperu Snup Dogu kao manjinski vlasnik velškog fudbalskog kluba Svonsi.

Svonsi nije otkrio finansijske detalje, a vlasnici kluba su kasno sinoć poželeli dobrodošlicu Marti Stjuart u klub.

„Sa zadovoljstvom potvrđujemo da je Marta, koja je izgradila dugu i uspešnu karijeru kao vodeći američki stručnjak za domaćinstvo i stil života, sledila Snupa i Luku Modrića i postala manjinska vlasnica našeg fudbalskog kluba“, navodi se u saopštenju vlasnika kluba, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Marta Stjuart (84) je prošlog petka gledala pobedu Svonsija na domaćem terenu protiv Reksema (2:1), pošto je pozvana na utakmicu kao gošća kluba.

„Veoma smo uzbuđeni što možemo da poželimo dobrodošlicu Marti u klub i znamo da je gledanje utakmice u petak samo povećalo njen entuzijazam i iščekivanje da bude deo Svonsija“, naveli su vlasnici u saopštenju.

Marta Stjuart se pridružila Svonsiju nakon što je bivši osvajač Zlatne lopte, hrvatski fudbaler Luka Modrić postao investitor i suvlasnik kluba iz Čempionšipa u aprilu, dok je reper Snup Dog to isto učinio nekoliko meseci kasnije.

(Beta)

