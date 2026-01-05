Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Škotski klub otpustio je danas Vilfreda Nansija posle samo 33 dana i šest poraza u osam utakmica.

O’Nil je i u oktobru privremeno predvodio Seltik, kada je otpušten Brendan Rodžers i u osam utakmica ostvario je sedam pobeda. Posle njega u klub je u decembru došao Nansi, koji je ostvario dve pobede u osam utakmica.

„Veoma sam zadovoljan, zapravo sam veoma počastvovan što sam ponovo pozvan da vodim tim i radujem se ponovnom radu sa igračima. Znam da smo se svi nadali da će se stvari odvijati drugačije pod Vilfredom i želim mu sreću u svemu što radi u fudbalu. On je dobar čovek i siguran sam da će nastaviti i ponovo biti uspešan, ne sumnjam u to“, rekao je O’Nil za klupske medije.

„Zamoljen sam da ponovo preuzmem ovaj sjajni posao i moj fokus će biti da pokušam da nas vratim na pobednički put, ako je moguće. Biće nam potrebi svi da nas podrže“, dodao je 73-godišnji trener.

O’Nil je osvojio sedam trofeja sa Seltikom od 2000. do 2005. godine, a ponovo će mu biti pomoćnici Šon Maloni, Mark Foteringam i Stiven Mekmanus.

Seltik, koji je bio šampion 13 puta u poslednjih 14 sezona, trenutno je drugi na tabeli sa 38 bodova, koliko ima i trećeplasirani Rendžers. Prvi je Harts sa 44 boda.

(Beta)

