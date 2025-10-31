Masa će morati da sačeka na odluku o tome da li će njegova tužba o tituli 2008. biti pokrenuta

Bivši vozač Formule 1 Felipe Masa moraće da sačeka odluku o tome da li će njegova tužba protiv bivšeg prvog čoveka takmičenja Bernija Eklstona, bivšeg vlasnika tog takmičenja i Međunarodne automobilske federacije (FIA) biti pokrenuta u vezi sa tvrdnjama da je osvojio šampionsku titulu 2008. godine.

Brazilac tvrdi da je zaslužio titulu 2008. godine, koju je izgubio za jedan bod 98-97 od Luisa Hamiltona, nakon što je treći vozač izazvao namerni sudar tokom trke za Veliku nagradu Singapura.

Masa podnosi tužbu zbog kršenja ugovora ili dužnosti, a njegovi advokati kažu da je Eklston znao da je sudar u kome je učestvovao Nelson Pike mlađi bio nameran i da on i FIA nisu istražili taj slučaj, preneo je Skaj.

Eklston, FIA i uprava Formule 1 se brane od tužbi i tražili su od Visokog suda u Lodonu da odbaci slučaj.

Posle trodnevnog saslušanja sudija Džej je rekao: „Presuda će biti doneta u budućnosti“.

U incidentu koji je poznat kao „Krešgejt“ (Crashgate), tadašnji vozač Renoa Nelson Pike mlađi namerno je izazvao udes u 14. krugu trke za Veliku nagradu Singapura kako bi na stazu izašlo vozilo bezbednosti, što je omogućilo njegovom timskom kolegi Fernandu Alonsu da pobedi.

Hamilton je završio kao treći, a tadašnji vozač Ferarija Masa koji je uoči izlaska vozila bezbednosti vodio u trci, završio je na 13. mestu i nije uspeo da osvoji nijedan bod. U konfuziji koja je nastala zbog incidenta, Masa je prerano napustio boks i krenuo je sa pričvršćenim crevom za gorivo na bolidu, oborio je člana svog tima i izašao je na put drugom automobilu.

Reno je priznao naredbu 2009. godine, ali Formula 1 nije poništila rezultate trke.

Eklston, koji je bio prvi čovek Formule 1 četiri decenije sve do 2017. godine, u intervjuu 2023. godine tvrdio je da su čelnici tog sporta bili svesni zataškavanja pre nego što se završila sezona 2008. Međutim, bivši prvi čovek Formule 1 je posle toga rekao da se ne seća da je dao taj intervju.

Advokati tuženih su u sredu rekli da je Masa loše nastupio u trci u Singapuru, što je na kraju dovelo do toga da ne osvoji titulu i istakli da je tužba podneta prekasno.

Eklstonov advokat je u podnesku naveo da su Masine tvrdnje „pogrešan pokušaj da se ponovo otvore rezultati šampionata Formule 1 iz 2008. godine“.

Masa, koji je prisustvovao saslušanju, traži odštetu od 64 miliona funti zbog gubitka zarade i sponzorstva.

On takođe traži da se utvrdi da je FIA prekršila sopstvena pravila, a da nije to uradila, poništila bi ili prilagodila rezultate trke u Singapuru, posle čega bi on osvojio titulu.

Masini advokat je u svom podnesku naveo da „tuženi ne mogu da dokažu da Masine tvrdnje nemaju realne izglede za uspeh“ i tvrdio je da bi slučaj trebalo da ide na suđenje.

On je danas rekao da su Masina potraživanja „najefikasnije sredstvo za sprovođenje pravde u njegovom slučaju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com