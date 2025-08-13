Masters: Premijer liga nema uticaj na odluku u slučaju protiv Mančester sitija

Izvršni direktor engleske fudbalske Premijer lige Ričard Masters rekao je danas da to takmičenje nema uticaja na odluku ili vremenski okvir njenog donošenja u slučaju višestrukih optužbi protiv Mančester sitija zbog navodnog kršenja finansijskih pravila.

„Ne mogu o tome da pričam. Naša pravila su veoma precizna, ne možemo da pričamo o stvarima dok se podižu optužnice i dok se ne objavi odluka. Još čekamo tu odluku i ne mogu da govorim o vremenu i da nagađam kada će to biti“, rekao je Masters za Skaj.

Siti je 2023. godine optužen za kršenja pravila finansijskog fer-pleja u periodu od 2009. do 2018. Klub je optužen i za to što nije sarađivao u istrazi Premijer lige o njegovim finansijama.

Kada je Premijer liga podigla optužnicu protiv Mančester sitija, u saopštenju je detaljno navedeno kršenje 115 pravila, ali se veruje da je stvarni broj 130.

Mančester siti, koji je u tom periodu osvojio tri titule u Premijer ligi, negirao je sve optužbe. Prošle godine između septembra i decembra održano je 12-nedeljno saslušanje i čeka se odluka nezavisne komisije.

Očekivalo se da će vremenski okvir između saslušanja i presude nezavisnog veća koje predsedava slučajem trajati nekoliko meseci zbog obima optužbi i količine informacije koje treba pregledati. Presuda još nije doneta, a sezona u Premijer ligi počinje u petak.

„Ono što vam mogu reći je kako radi sistem – to je nezavisno pravosuđe. Kada se navodi i optužbe iznesu, idu pred nezavisno veće koje je nezavisno odabrano. I oni su zaduženi za proces i vreme. Oni saslušaju slučaj, oni odlučuju o ishodu. Mi nemamo uticaj na to, ni na vremenski okvir. Mi samo moramo da čekamo“, naveo je Masters.

Upitan je da li je frustriran zbog toga što se dugo čeka odluka.

„Moja frustracija je nebitna. Samo moram da čekam. Pravni procesi retko traju kraće nego što je predviđeno. Moramo da budemo strpljivi“, naveo je Masters.

(Beta)

