Mateus: Nojer mora da bude svestan odgovornosti kao kapiten Bajerna

MINHEN – Nekadašnji nemački fudbalski reprezentativac Lotar Mateus kritikovao je danas Manuela Nojera, navodeći da golman minhenskog kluba nije svestan svoje odgovornosti kao kapiten šampiona Bundeslige, prenosi „Skaj Nemačka“.

Nojer je bez dozvole kluba u decembru prošle godine, posle eliminacije Nemačke sa Svetskog prvenstva u Kataru, otišao sa prijateljima na skijanje, tamo je slomio nogu, a potom je operisan zbog čega neće da bude u timu do kraja sezone.

„Nojer nije otišao u pekaru, nego na skijanje. Skijanje je opasno. To nije u interesu Bajerna, ali ni Nojera. On mora da bude svestan svoje odgovornosti kao kapiten Bajerna“, rekao je Mateus.

Nojer je u nedavnom intervjuu za britanski „Atletik“ rekao da je razočaran odlukom čelnika Bajerna, koji su smenili trenera golmana Tonija Tapalovića. Golman Bajerna je izjavio da se oseća kao da mu je neko iščupao srce.

„Nojerove izjave su teške, neće da bude lako da se popravi ova situacija. Ne znam zašto je Nojer tako reagovao, niko nije umro, Tapalović je dobio otkaz. Nojer bi morao da prihvati ono što se dešava u klubu, a ne da to javno komentariše. On napada svog poslodavca“, zaključio je Mateus, koji je igrao za Bajern od 1984. do 1988. i od 1992. do 2000. godine.

(Tanjug)

