Matić: Za mene je „popi“ podsećanje na bombardovanje Srbije

MANČESTER – Fudbaler Mančester Junajteda Nemanja Matić izjavio je da je bombardovanje Srbije 1999. godine razlog zašto nije nosio cvet maka u znak obeležavanja Dana stradanja britanskih vojnika u Prvom svetskom ratu.

Matić jedini na meču protiv Bornmuta nije nosio „popi“, nakon čega je izazvao lavinu komentara na Ostrvu, a sada je obrazložio da je to zato što je Britanija učestvovala u NATO bombardovanju Srbije.

„U potpunosti razumem ljude koji nose „popije“ i poštujem pravo svakog da to radi. Imam puno razumevanje za one koji su izgubili najmilije u konfliktu. Ipak, za mene je to podsećanje na napad koji sam doživeo kao dete, bio sam uplašeni 12-godišnjak iz Vrela, kada je moja zemlja bila razarana zbog bombi 1999.

Srpki reprezentativac kaže da, iako je ranije nosio cvet maka, sada oseća da je prava odluka da ga ne nosi više.

„Ne želim da omalovažavam značaj „popija“ kao simbola ponosa Britanije ili uvredim bilo koga, ali svi smo mi proizvod sopstvenog vaspitanja i ličnih izbora. Nadam se da će svi razumeti moje razloge i sada mogu da se skoncentrišem kako da pomognem timu u narednim utakmicama“.

Kako su ranije preneli mediji, Matić je odbio da posluša potez kluba i stavi cvet maka, bacivši ga na pod.

Iz Mančester Junajteda su samo kratko objavili da je Matić iz privatnnih razloga odbio da nosi „popi“.

(Tanjug)