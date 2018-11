Mažić žali što nije sudio finale svetskog prvenstva

BEOGRAD – Najbolji srpski i jedan od najboljih svetskih sudija Milorad Mažić rekao je da žali što nije sudio finale svetskog prvenstva.

Mažić je u intervju za B92 rekao da je svestan da to nije bilo realno, budući da je u finalu igrala Hrvatska, te veruje da je to uticalo na odluku da on ne bude arbitar.

Kako kaže, karijeru će najverovatnije završiti na Evropskom prvenstvu 2020.

Mažić nije želeo da komentariše rezultate srpske fudbalske reprezentacije, ali je objasnio zašto minimalno prati srpske medije.

(Tanjug)