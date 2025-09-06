Mbape: Ludo je izjednačiti se sa Anrijem po broju golova za reprezentaciju Francuske

Kapiten fudbalera Francuske Kilijan Mbape rekao je da je „ludo“ to što se u 26. godini izjednačio sa Tijerijem Anrijem po broju postignutih golova za reprezentaciju.

Francuska je u petak uveče pobedila Ukrajinu 2:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a Mbape je bio strelac drugog gola. Postigao je ukupno 51. pogodak za državni tim, čime se izjednačio sa Anrijem na drugom mestu liste najboljih strelaca.

Ispred njih je Olivije Žiru sa 57 golova.

„Svaka čast Titiju (Anriju), ali sada želim da ga preteknem. Čast je izjednačiti se sa igračem kakav je Anri, svi znaju šta on znači Francuzima, a čak i više napadačima. On je neko ko je trasirao put i imam mnogo poštovanja i divljenja prema njemu“, rekao je Mbape, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Anri je kao 20-godišnjak bio deo ekipe koja je 1998. godine na svom terenu osvojila Svetsko prvenstvo, a Mbape je imao 19 godina kada je sa „trikolorima“ osvojio Mundijal u Rusiji 2018. godine, dok je četiri godine kasnije zauzeo drugo mesto u Kataru.

„Rekord je sve bliže, ali o tome ne razmišljam. Ne znam da li je to zato što mislim da mogu da ga oborim ili zato što mislim da ima mnogo važnijih stvari. Postigavši ovo tako rano je ludo, ali sviđa mi se to. Želim da nastavim, a iznad svega, da pobeđujem i osvajam trofeje“, naveo je Mbape.

Anri je odigrao 123 utakmica za reprezentaciju, Mbape 90, a rekorder je Žiru sa 137 nastupa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com