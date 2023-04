Mbape: Sledeći cilj je osvajanje Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom

PARIZ – Fudbaler Pari Sen Žermena Kilijan Mbape izjavio je da mu je naredni cilj osvajanje Lige šampiona sa klubom iz Pariza, prenose francuski mediji.

Mbape je u PSŽ stigao 2017. iz Monaka, ali još nije uspeo da sa „svecima“ osvoji najkvalitetnije evropsko klupsko takmičenje. PSŽ je ove sezone u osmini finala Lige šampiona eliminisan od Bajerna.

„Sledeći cilj? Mislim da je to osvajanje Lige šampiona. Već sam igrao u finalu, polufinalu, četvrtfinalu i osmini finala LŠ… Međutim, nikada nisam osvojio LŠ. To je sve što mi je potrebno. Gde će to da bude? Naravno, u Pari Sen Žermenu. Ja sam čovek Pariza i imam ugovor. To znači da ću da osvojim LŠ sa PSŽ-om“, rekao je napadač Pari Sen Žermena.

Mbape je ove sezone odigrao 35 utakmica i postigao je 31 gol u svim takmičenjima.

(Tanjug)

