Mbape tužio Pari Sen Žermen za uznemiravanje

Francuski fudbaler Kilijan Mbape optužio je svoj bivši klub Pari Sen Žermen za uznemiravanje, potvrdilo je danas parisko tužilaštvo.

Fudbaler Real Madrida je u sukobu sa Pari Sen Žermenom, tvrdeći da mu klub duguje 55 miliona evra na ime neisplaćenih zarada.

Mbape je takođe nezadovoljan načinom na koji se klub ophodio prema njemu kaa je bio van terena uoči početka sezone 2023/2024, kada je odlučio da ne želi da produži ugovor.

Tužilaštvo je saopštilo da Mbape osuđuje „lofting“ kojem je, kako tvrdi, bio izložen u Pari Sen Žermenu. Reč „lofting“ se u Francuskoj koristi za opisivanje prakse koja podrazumeva izolovanje igrača iz glavne ekipe zbog sportskih, administrativnih ili disciplinskih razloga.

Mbape je prošlog leta kao slobodan igrač iz Pari Sen Žeremena prešao u Real. On je za sedam godina postao najbolji strelac u istoriji pariskog kluba sa 256 golova.

On je klub napustio u jeku velikih tenzija, a pojedini navijači su mu zviždali u poslednjoj utakmici na Parku prinčeva. U Pari Sen Žermenu smatraju da ih je Mbape izneverio, nakon što mu je ponuđen najunosniji ugovor u istoriji kluba kada je produžio saradnju 2022. godine.

Francuski reprezentativac je bio frustriran pošto je mislio da uprava nije ispunila obećanje o dovođenju kvalitetnih igrača. Kada je potpisao ugovor, on je izašao pred navijače držeći dres na kome je pisalo 2025. On je, navodno, bio iznerviran jer je ugovor bio do 2024. uz opciju fudbalera da produži na još jednu sezonu.

Mbape je iznenadio klub u junu 2023. godine, kada je rekao da neće iskoristiti opciju produženja ugovora. To znači da je ulazio u poslednju godinu ugovora i da je klub morao da ga proda kako bi dobio obeštećenje.

On je tada izostavljen iz ekipe za predsezonsku turneju po Japanu i Južnoj Koreji i morao je da trenira sa igračima koji nisu u prvom planu. Klub je tada saopštio da će ga radije prodati nego ga pustiti da ode besplatno, ali je Mbape odbio ponudu od 300 miliona evra saudijskog Al Hilala.

Propustio je tada prvu utakmicu u prvenstvu, ali se posle razgovora sa upravom vratio u sastav.

Njegov pravni tim je u aprilu najavio da će pokrenuti postupak protiv Pari Sen Žermena zbog uznemiravanja, zbog načina na koji je tada tretiran.

(Beta)

