Mbape: Zidan je Francuska, moramo da poštujemo legendu

PARIZ – Igrač Pari Sen Žermena Kilijan Mbape kritikovao je predsednika Fudbalskog saveza Francuske (FFF) Noela la Grea, koji je izjavio da ga ne zanima gde će legendarni trener Zinedin Zidan da nastavi karijeru, prenose francuski mediji.

Le Gre je gostovao u emisiji „Bartoli tajm“ na Radiju RMC Sport kod slavne francuske teniserke Marion Bartoli, gde je objasnio zašto je odlučeno da Didije Dešan ostane selektor „trikolora“.

FFF je nedavno produžio ugovor sa Dešanom, koji će biti selektor Francuske do juna 2026. godine. Pojedini mediji su ranije objavili da će Zidan da bude novi selektor „trikolora“, ali je rukovodstvo FFF odlučilo da nastavi saradnju sa Dešanom.

„Ne bih se javio Zidanu na telefon da me zove. Šta da mu kažem? Dobar dan gospodine, ne brinite, tražite neki drugi klub. Upravo sam se dogovorio sa Didijeom. Zidan u Brazilu? Ne zanima me. On radi šta hoće, to nije moj posao. Nikada se nisam sreo sa njim. Nikada nismo razmišljali da se rastanemo sa Dešanom“, rekao je Le Gre.

Dešan je sa Francuskom osvojio titulu na SP u Rusiji 2018. „Trikolori“ su na nedavnom Mundijalu u Kataru u finalu poraženi od Argentine posle boljeg izvođenja penala.

Kilijan Mbape se oglasio na društvenim mrežama posle izjava prvog čoveka FFF. Fudbaler Pari Sen Žermena i francuski reprezentativac nikada nije krio da mu je idol Zinedin Zidan.

„Zidan je Francuska. Ne možemo tako da ne poštujemo legendu“, napisao je Mbape na svom Tviter nalogu.

(Tanjug)

