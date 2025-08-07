Mboko i Osaka u finalu turnira u Montrealu

Kanadska teniserka Viktorija Mboko plasirala se u finale turnira u Montrealu, pošto je noćas pobedila 12. teniserku sveta Elenu Ribakinu iz Kazahstana posle tri seta, 1:6, 7:5, 7:6.

Mboko, 85. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 46 minuta.

Ribakina je dobro počela i u prvom setu prepustila je protivnici samo jedan gem.

Mboko je u drugom setu tri puta oduzela servis Ribakinoj, koja je napravila dva brejka i izjednačila u meču.

U trećem setu Ribakina je povela 4:2, ali u devetom gemu nije uspela da iskoristi meč loptu, nakon čega se Mboko izborila za taj-brejk u kome je od početka vodila i dobila 7:4.

Mboko će u finalu igrati za prvu WTA titulu u karijeri protiv 49. teniserke sveta Naomi Osake iz Japana.

Osaka je u polufinalu bila bolja od 19. teniserke sveta Dankinje Klare Tauson 6:2, 7:6.

Četvorostruka grend slem šampionka igraće za osmu titulu u karijeri.

(Beta)

