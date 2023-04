Mediji: Lampard vodi Čelsi do kraja sezone?

LONDON – Bivši engleski fudbalski reprezentativac Frenk Lampard trebalo bi da bude imenovan za privremenog menadžera Čelsija, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Čelsi je trenutno bez menadžera, pošto je londonski klub nedavno otpustio Grejema Potera zbog loših rezultata u Premijer ligi.

Britanski mediji navode da bi Lampard za Čelsi mogao da bude prelazno rešenje do kraja sezone. On je bio na klupi Čelsija od jula 2019. do januara 2021. godine kada je dobio otkaz, a na njegovo mesto je došao Tomas Tuhel.

Lampard (44) je trenutno bez angažmana, a pored Čelsija vodio je Derbi i Everton. Londonski klub je na meču protiv Liverpula vodio Bruno Saltor, a kao kandidati da predvode „plavce“ u narednoj sezoni pominju se Luis Enrike i Julijan Nagelsman.

Britanski mediji navode da Čelsi želi što pre da imenuje privremenog menadžera, koji bi trebalo da pripremi londonski klub za mečeve sa Realom u četvrtfinalu Lige šampiona.

(Tanjug)

