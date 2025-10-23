Mediji: Uhapšen košarkaški sudija Uroš Nikolić

Srpski košarkaški sudija Uroš Nikolić uhapšen je u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe koja je osumnjičena za teška krivična dela, preneo je danas Blic.

Kako je Blic preneo, sudija Uroš Nikolić je priveden juče u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba.

Nikolić je na listi evroligaških sudija, a trebalo da bi da bude saslušan u petak u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Sportklub je preneo i da je ministar policije Ivica Dačić potvrdio je vest o hapšenju sudije Nikolića.

„Zanimljivo, uhapšen je ovde u Beogradu, sa inicijalima U.N. košarkaški sudija Evrolige, kojem je u pretresu stana nađeno 250.000 evra, zlatne poluge, satovi. Sumnja se da je on finansijska potpora delovanja ovog klana“, rekao je ministar Dačić, a preneo Sportklub.

