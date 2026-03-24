Mediji: Zidan na leto preuzima reprezentaciju Francuske

Legendarni francuski fudbaler Zinedin Zidan zameniće ovog leta na mestu selektora reprezentacije Didijea Dešana, nakon što je postigao usmeni dogovor sa Fudbalskim savezom Srbije.

Odlazak Dešana posle Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku posle 14 uspešnih godina iz reprezentacije bio je dugo čuvana tajna, a Zidan je bio predodređen za tu ulogu i čekao je da njegov bivši kolega iz državnog tima napusti posao kako bi ga zamenio, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Bivši trener Real Madrida biće imenovan za novog selektora kada Francuska završi učešće na Mundijalu koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

U intervjuu francuskom listu Figaru, koji je objavljen u nedelju, predsednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo prvi put je priznao da zna ko će biti Dešanov naslednik.

„Znam ko je to“, rekao je Dijalo, ali nije otkrio ime, a izvori ESPN naveli su da će to biti Zidan.

Poslednji detalj koji bi trebalo razjasniti pre nego što Zidan potpiše ugovor je sastav njegovog stručnog štaba.

(Beta)

