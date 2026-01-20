Medison Kiz u drugom kolu Australijan opena, pobede Ribakine i Pliškove

Američka teniserka Medison Kiz, branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije, plasirala se danas u drugo kolo u Melburnu pošto je pobedila Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu sa 7:6, 6:1.

Deveta nositeljka, koja igra na svom 50. grend slem turniru, imala je velikih problema u prvom setu. Gubila je sa 4:0, ali je uspela da stigne da preokrene rezultat i dobije taj deo igre u taj-brejku.

Olijnikova, kojoj je ovo prvi nastup u glavnom žrebu nekog grend slem turnira, povela je sa 4:0 i u taj-brejku, ali nije uspela da iskoristi dve set lopte, pa je Kiz dobila taj deo igre sa 8:6.

„Očigledno sam bila veoma nervozna na početku. Zaista sam srećna što sam se vratila i što sam prošla kroz ovaj meč“, rekla je Kiz.

Kiz će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv sunarodnice Ešlin Kriger koja je danas bila bolja od Čehinje Sare Bejlek sa 6:3, 6:3.

Kazahstanka Elena Ribakina pobedila je Slovenku Kaju Juvan sa 6:4, 6:3 posle sat i 13 minuta igre. Naredna protivnica pete teniserke sveta biće Francuskinja Varvara Gračeva koja je savladala švajcarsku teniserku Viktoriju Golubić sa 6:1, 2:6, 6:1.

Čehinja Karolina Pliškova pobedila je bivšu šampionku Ju Es Opena Sloun Stivens sa 7:6, 6:2 i njena naredna protivnica biće Indonežanka Dženis Ćen koja je na startu turnira bila bolja od Kanađanke Lejle Fernandez sa 6:2, 7:6.

Dalje je prošla još jedna Čehinja Katerina Sinjakova, koja je slavila protiv Mađarice Pane Udvardi sa sigurnih 6:1, 6:2 i u narednom kolu je čeka duel protiv Amerikanke Amande Anisimove.

Prvu prepreku na Australijan openu danas su preskočile i Čehinje Linda Fruvirtova i Tereza Valentova, Ruskinja Ana Kalinskaja, Australijanka Tajla Preston i Austrijanka Julija Graber.

(Beta)

